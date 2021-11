Grund zur Freude bei den deutschen Fans der britischen Sängerin. Nach ihrer fünfjährigen Pause überraschte Adele (33) diesen Herbst die Musikwelt mit ihrem Comeback. Die Britin kündigte außerdem an, im kommenden Jahr zwei Konzerte in London zu geben. Doch auf eine Live-Performance der "Easy On Me"-Interpretin müssen auch ihre Anhänger aus Deutschland zum Glück nicht verzichten. Die ARD sicherte sich nun die Rechte an der Ausstrahlung eines exklusiven TV-Konzerts von Adele!

Wie Quotenmeter jetzt berichtet, stehe nun auch der Sendetermin fest: "Adele One Night Only" soll am 4. Dezember um 23:40 Uhr im Ersten zu sehen sein. In der ARD-Mediathek stehe die Show sogar schon ab dem 21. November zum Abruf bereit. Die Aufnahme des TV-Spektakels fanden bereits vor wenigen Wochen vor dem Griffith Observatory in Los Angeles statt, das man bereits aus Filmen wie "La La Land" kennt.

Adele wird aber nicht nur ihre neuen Songs zum Besten geben. Die US-Talkshow-Legende Oprah Winfrey (67) ist bei dem Konzert anwesend sein, um die Sängerin anschließend noch zu interviewen. In dem Gespräch soll es vorwiegend über die Höhen und Tiefen im Leben der 33-Jährigen gehen.

