Jetzt folgt die Megashow! Adele Adkins (33) flashte ihre Fans in der vergangenen Woche mit neuer Musik: Sie veröffentlichte mit "Easy On Me" ihren ersten Song seit Langem. Dass die Sängerin in dem emotionalen Track ihre Scheidung verarbeitet, faszinierte ihr Publikum zudem besonders. Demnächst erscheint das neue Album der Britin – was sie offenbar so richtig feiern will: Zum Release plant Adele nämlich ein TV-Konzert und ein Interview mit Talk-Legende Oprah Winfrey (67)!

Wie die Musikerin auf Instagram verkündete, werde die Sause am 14. November unter dem Titel "Adele One Night Only" steigen: In einer zweistündigen Sendung wird Adele dann Songs aus ihrem neuen Album "30" und einige ihrer größten Hits zum Besten geben. Zudem ist ein TV-Gespräch mit US-Fernseh-Ikone Oprah geplant, in dem Adele etwa ihre Scheidung, ihren Gewichtsverlust und ihr Leben mit ihrem Sohn thematisieren könnte.

Gefilmt werden Auftritt und Interview in der kalifornischen Metropole Los Angeles. Für das gewaltige Event zeichnet sich der US-Sender CBS verantwortlich. Die TV-Anstalt hatte auch Oprahs viel beachtetes Enthüllungs-Interview mit Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) ausgestrahlt.

Anzeige

Getty Images Adele, Februar 2017

Anzeige

Getty Images Adele im Februar 2017

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de