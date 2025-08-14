Jessica Alba feiert den 14. Geburtstag ihrer Tochter Haven

Jessica Alba (44) feiert einen besonderen Anlass: den 14. Geburtstag ihrer Tochter Haven Garner Warren (14). Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein emotionales Video mit Schnappschüssen aus ihren gemeinsamen Jahren, begleitet von einer liebevollen Botschaft an ihre Tochter. Haven, die schon fast größer ist als ihre berühmte Mutter, wird darin als früherer "kleiner Wirbelwind" beschrieben, der sich inzwischen zu einer mutigen und inspirierenden jungen Frau entwickelt hat. "Die Zeit vergeht viel zu schnell. Mein Havie-Baby. Wow, kannst du es glauben? Du bist jetzt 14!", schrieb Jessica und drückte ihre Freude und ihren Stolz aus.

In ihrer Nachricht erinnerte sich die dreifache Mutter an viele besondere Momente aus Havens Kindheit, wie ihre Selbstsicherheit und ihren spielerischen Führungsstil. Eine Episode, in der Haven sich selbst direkt ins Timeout schickte, nachdem sie eine Puppe von ihrer älteren Schwester zurückerobert hatte, zaubert Jessica noch heute ein Lächeln ins Gesicht. Sie lobte besonders ihr großes Herz, ihre Fähigkeit, Liebe zu schenken, und die besondere Rolle, die sie zwischen ihren Geschwistern Honor (17) und Hayes (7) einnimmt. "Du bist der Kitt zwischen deinen Geschwistern", schrieb Jessica und betonte, wie wichtig Haven in der Familie ist.

Jessica, die neben ihrer Schauspielkarriere auch als Unternehmerin erfolgreich ist, erzieht ihre Kinder mit klaren Werten. In einem früheren Interview mit People erklärte die Filmdarstellerin, wie wichtig es ihr sei, dass ihre Kinder bodenständig bleiben und die kleinen Dinge schätzen. Diese Einstellung, gepaart mit einem unterstützenden Familienumfeld, scheint Früchte zu tragen, denn Haven tritt laut ihrer Mutter voller Selbstvertrauen ins nächste Kapitel ihres Lebens: die Highschool. "Die Welt steht dir offen, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du alles erreichen wirst", schrieb die stolze Mama abschließend.

Instagram / jessicaalba Haven Garner Warren mit ihrer Mutter Jessica Alba

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihren Kindern Honor, Haven und Hayes

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Cash Warren mit ihren Kindern, 2024

