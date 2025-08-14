Intimitäten: So krass wird nächste "Princess Charming"-Folge

In der aktuellen Staffel von Princess Charming scheint die Situation zwischen den Kandidatinnen immer intensiver zu werden. Während alle um das Herz von Princess Nessi (28) buhlen, richtet sich die Aufmerksamkeit von Alia auf ihre Konkurrentin Chantal-Jale. Doch Chanti gibt ihrer Mitstreiterin einen Korb und erklärt, sich weiterhin auf die Princess konzentrieren zu wollen. Allein dieses Liebesdreieck dürfte die Spannung weiter anheizen, doch die nächste Folge verspricht noch weitaus explosivere Momente.

Bereits in der Vorschau der fünften Folge wird klar, dass die Grenzen zwischen den Kandidatinnen noch weiter verschwimmen. Zwei Teilnehmerinnen kommen sich in der Villa offenbar sehr nahe – und das bei heißen Intimitäten unter der Bettdecke. Aber das ist nicht der einzige Moment, der für Aufsehen sorgt: Eine regelrechte Knutschparty wartet auf die Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der sechs Frauen sich gleichzeitig im Pool küssen. Lotti, eine der Kandidatinnen, enthüllt später ganz unverblümt: "Ich glaube, in Summe habe ich fünf Frauen geküsst."

Spannend bleibt vor allem, wie Nessi auf die Ereignisse innerhalb der Kandidatinnen-Gruppe reagieren wird. Bekommt sie von den intimen Momenten zwischen den Single-Ladys überhaupt mit, und wenn ja, wie wird sie damit umgehen? Schließlich machte die Content Creatorin in den vergangenen Folgen immer wieder klar, wie wichtig ihr ehrliche Gefühle und ein monogames Beziehungsgefüge sind. Eines ist schon mal sicher: Die nächste Folge verspricht jede Menge Drama, Leidenschaft und überraschende Entwicklungen.

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Nessiontour, Die neue "Princess Charming"

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Lotti, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

Anzeige Anzeige

RTL Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

Anzeige