Sänger Maluma erkennt Baby im Publikum und stoppt Konzert

Mitten während seines Konzerts in Mexiko-Stadt sorgte der Musiker Maluma (31) am Wochenende für eine unerwartete Unterbrechung. Der kolumbianische Sänger stoppte die Show, um an eine Mutter zu appellieren, die ihr Baby ohne Gehörschutz zu dem Event mitgebracht hatte. "Halten Sie das für eine gute Idee, ein einjähriges Baby zu einem Konzert mitzunehmen, bei dem die Dezibelzahlen so verdammt hoch sind?", fragte Maluma die Frau, nachdem er das Kind im Publikum bemerkt hatte. Vor Tausenden von Zuschauern erklärte er, dass ein Konzert kein sicherer Ort für ein Baby sei und riet ihr, beim nächsten Mal besser aufzupassen.

Der Sänger hörte damit nicht auf, sondern kritisierte die Mutter auch für einen weiteren Aspekt ihres Verhaltens. "Das ist unverantwortlich, und Sie haben das Baby herumgeschwenkt, als wäre es ein Spielzeug. Dieses Kind will wirklich nicht hier sein. Ich sage Ihnen das mit aller Liebe und allem Respekt, denn ich bin selbst Vater", betonte Maluma auf der Bühne. "Seien Sie das nächste Mal etwas achtsamer, okay?", schloss der Künstler das Thema ab, bevor er mit seinem Live-Auftritt fortfuhr.

Maluma ist laut Medienberichten seit August 2020 mit der Schmuckdesignerin Susana Gomez zusammen. Sie bestätigten ihre Beziehung nicht offiziell, wurden jedoch seitdem regelmäßig zusammen gesehen – unter anderem während gemeinsamer Urlaube. Spätestens seit Oktober 2023 besteht kein Zweifel mehr an der Liebe zwischen Maluma und Susana: In diesem Monat verkündeten die beiden, dass sie eine Tochter erwarten. Die kleine Paris Londoño Gomez ist im März 2024 auf die Welt gekommen und hat auch die Welt des Musikers offensichtlich nachhaltig geprägt.

0827138171 Maluma, Sänger

Getty Images Maluma im Juni 2024

Instagram / maluma Maluma und seine Tochter Paris im Juni 2025