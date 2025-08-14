Iggy Azalea offenbart Gesundheitsprobleme während OnlyFans

Iggy Azalea (35) hat erstmals über die gesundheitlichen Herausforderungen gesprochen, mit denen sie während ihrer Zeit auf der Plattform OnlyFans kämpfte. In einem Interview mit ABC News erklärte die Musikerin, dass sie an einer chronischen, nicht heilenden Wunde litt, verursacht durch einen PICC-Katheter in ihrem Arm. Zudem hatte sie mit Nervenschäden in ihren Beinen zu kämpfen, die eine schwere Infektion nach sich zogen. Ungeachtet dieser Probleme setzte sie ihre Arbeit auf OnlyFans fort und bewies dabei bemerkenswerten Durchhaltewillen: "Wir nahmen den Katheter einfach raus und machten dann heiße Bikinifotos für ein bis zwei Tage", berichtete sie.

Die Rapperin war Anfang 2023 auf OnlyFans gestartet und galt schnell als eine der erfolgreichsten Kreatorinnen der Plattform. Für knapp 21 Euro im Monat bot sie ihren Fans exklusive Inhalte wie Fotos, Videos und sogar Gedichte und Musik. Trotz Berichten, sie habe 40 Millionen Euro auf der Plattform verdient, stellte Iggy klar, dass diese Summe nicht exakt sei. Sie fügte hinzu: "Es ist nicht die genaue Zahl, aber sie hat mein Leben verändert." Das Geld nutzte sie, um neue Projekte zu finanzieren und sich als Unternehmerin zu etablieren. So wurde sie Mitbegründerin des Mobilfunkanbieters Unreal Mobile und brachte ihre eigene Kryptowährung mit dem Namen $MOTHER auf den Markt.

Nach der Schließung ihres OnlyFans-Kontos im Jahr 2024 hat sich Iggy auf neue Wege konzentriert, um ihre Unabhängigkeit weiter zu festigen. Die Rapperin erklärte: "Ich will die Kontrolle. Ich glaube, ein großer Teil der letzten zehn Jahre meines Lebens bestand darin, diese Kontrolle zurückzugewinnen und mein eigenes Schiff auf diese Weise steuern zu können." Ihre Erfahrungen der letzten Jahre, ob privat oder beruflich, hätten sie gestärkt und ihr neue Freiheiten eröffnet. "Es fühlt sich wirklich gut an, die Kontrolle über sein eigenes Leben zu haben", reflektierte sie abschließend.

