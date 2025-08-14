Siria Longo hat sich Namen ihrer Tochter tätowieren lassen

Siria Longo teilt ein bedeutungsvolles neues Tattoo mit ihren Fans. Auf Instagram postet die frischgebackene Mutter ein Foto, das ihren Hals mit einem elegant geschwungenen Schriftzug in dunkler Tinte zeigt. Darauf ist der Name ihrer kleinen Tochter Elea verewigt, die sie erst vor wenigen Wochen zur Welt brachte. Zu dem Bild schreibt die Temptation Island-Bekanntheit: "Für immer auf meiner Haut – für immer in meinem Herzen." Obendrein bezeichnet sie "Elea" als "den schönsten Namen der Welt".

Die Reaktionen ihrer Fans auf das Bild könnten kaum unterschiedlicher sein. Während einige die Geste und das Design bewundern, scheiden sich bei der Platzierung die Geister. "Schön mit dem Namen, aber die Stelle gefällt mir leider gar nicht", kommentiert eine Nutzerin kritisch. Andere unterstützen das neue Kunstwerk der TV-Bekanntheit. Ein Fan schwärmt: "Es sieht voll schön aus!" Einem genauen Beobachter fällt außerdem auf, dass auf der anderen Seite von Sirias Hals noch genug Platz wäre, um weitere Kindernamen zu platzieren.

Siria und ihr Partner Alessio durften sich Ende Juni über die Geburt der kleinen Elea freuen. Doch dieser Tag war alles andere als einfach für die Schweizerin. "Es war so anders, als ich es mir erträumt hätte. So viel härter, so viel dunkler", offenbarte sie etwa zwei Wochen später auf Social Media. Die Influencerin hatte vor allem mit starken Rückenwehen zu kämpfen, die aufgrund einer früheren Operation an der Wirbelsäule besonders schmerzhaft waren. Schließlich musste ihr Baby per Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden.

Instagram / siriapl Siria Longo, August 2025

Instagram / siriapl Siria Longo, Realitystar

Instagram / siriapl Siria Longo mit ihrem Baby, Juni 2025