Elvis und Priscilla sollen ein heimliches Enkelkind haben

Elvis Presley (†42), der unsterbliche "King of Rock and Roll", und seine ehemalige Frau Priscilla (80) sollen Gerüchten zufolge ein heimliches Enkelkind in Florida haben. Diese unerwartete Offenbarung stammt aus Gerichtsdokumenten, die RadarOnline vorliegen und von einer früheren Freundin Priscillas stammen. Das geheime Enkelkind wird in Verbindung mit Lisa Marie Presley (†54), dem einzigen bekannten Kind des Paares, gebracht. Obwohl Lisa Marie Anfang 2023 verstarb, deuten die Unterlagen darauf hin, dass sie möglicherweise nicht nur ihre vier bekannten Kinder, sondern ein weiteres Kind hat, das nie an die Öffentlichkeit trat.

Besonders brisant: Priscilla soll zu Florida eine enge, persönliche Verbindung aufgebaut haben und hat Berichten zufolge sogar einen Mietvertrag über fünf Jahre für ein Anwesen in Orlando unterzeichnet. Die Spekulationen legen nahe, dass die Schauspielerin häufig nach Florida reist, um eben jenes vermeintliche Enkelkind zu besuchen. Interessant dabei ist, dass die anderen Enkelkinder – darunter Riley Keough (36), die heute in Kalifornien lebt, sowie die 16-jährigen Zwillinge von Lisa Marie – keinen Bezug zu Florida aufweisen. Von Elvis' verstorbenem Enkel Benjamin Keough (†27) ganz zu schweigen. Die Umstände bleiben geheimnisvoll, doch die Hinweise auf das unbekannte Kind sorgen für zahlreiche Fragen.

Priscilla hat ein Leben hinter sich, das immer wieder Schlagzeilen machte. Ihre Ehe mit Elvis, die von 1967 bis 1973 hielt, ist bis heute legendär. Nach der Trennung verfolgte sie eine eigene Karriere und baute das Vermächtnis des Künstlers weiter aus. Erst vor Kurzem geriet Priscilla sogar wieder ins Visier der Öffentlichkeit: Zwei ehemalige Geschäftspartner, Brigitte Kruse und Kevin Fialko, reichten laut dem Magazin People eine 50-Millionen-Dollar-Klage gegen die Bekanntheit ein. Sie warfen ihr vor, nach dem plötzlichen Tod ihrer Tochter Einfluss genommen zu haben, um wieder mehr Kontrolle über den Nachlass von Elvis zu gewinnen. In den Gerichtsdokumenten hieß es zudem, Priscilla habe medizinische Entscheidungen getroffen, ehe Enkelin Riley am Krankenhaus eintreffen konnte. Die Anwälte wiesen die schweren Vorwürfe jedoch entschieden zurück.

IMAGO / Cinema Publishers Collection Priscilla Presley und Elvis bei ihrer Hochzeit 1967

IMAGO / Cinema Publishers Collection Elvis, Priscilla und Lisa Marie Presley 1968

0198884179 Lisa Marie Presley, Priscilla Presley und Riley Keough, Juni 2022