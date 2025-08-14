So süß lief Taylor Swift und Travis Kelces erstes Date ab

Taylor Swift (35) hat in dem Podcast "New Heights" Einblicke in ihr erstes Date mit dem Football-Star Travis (35) Kelce (37) gegeben, und die Geschichte sorgt für Schmunzeln. Zwei Jahre ist es her, dass die "Blank Space"-Sängerin den NFL-Spieler traf und dabei prompt eine Frage stellte, die sie heute selbst als ziemlich peinlich bezeichnet. Sie wollte von Travis wissen, wie es für ihn war, im Super Bowl gegen seinen Bruder Jason Kelce zu spielen. Dabei übersah sie allerdings einen wichtigen Punkt: Beide Brüder sind Offensive-Spieler und standen somit nie gleichzeitig auf dem Feld, was ihr damals nicht bewusst war.

Im Podcast, den Travis gemeinsam mit seinem Bruder Jason moderiert, erinnerte sich Taylor nun lachend an die Situation. "Ich dachte, jeder ist gleichzeitig auf dem Feld", gestand sie und fügte hinzu, dass sie zu Beginn ihrer Beziehung absolut keine Ahnung von Football hatte. Travis reagierte damals allerdings geduldig und erklärte ihr die Grundlagen des Spiels. Mittlerweile ist Taylor nicht nur mit Travis, sondern auch mit seinem Sport bestens vertraut. Ihrem Freund geht deswegen das Herz auf. "Ich bin dir auf ewig dankbar, dass du dich mit ganzem Herzen in die Welt des Fußballs gestürzt hast", betonte Travis.

Bereits seit zwei Jahren gehen Taylor und Travis gemeinsam durchs Leben und nach wie vor scheinen die beiden Superstars total glücklich miteinander zu sein. Erst kürzlich verriet Travis im Interview mit GQ von seiner Beziehung mit der Musikerin: "Wenn ich mit ihr zusammen bin, fühlt es sich an, als wären wir ganz normale Menschen – einfach zwei Menschen, die sich lieben."

MEGA Sängerin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim US Open im September 2024