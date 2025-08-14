Elena Uhlig: Frauenbeziehungen sind wichtiger als Männer

Schauspielerin Elena Uhlig (50) hat sich in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung zu den Themen Feminismus und Beziehungen unter Frauen geäußert. Die Schauspielerin, die in einem reinen Frauenhaushalt aufwuchs, betonte die Bedeutung von Solidarität unter Frauen. "Man braucht keinen Mann, um ein gutes Leben zu führen, aber man braucht andere Frauen", sagte sie. Ihre Mutter und Großmutter hätten ihr schon früh beigebracht, sich nicht alles gefallen zu lassen. Dieser prägende Einfluss habe lange vor der #MeToo-Bewegung begonnen und sie zu der selbstbewussten Frau gemacht, die sie heute sei.

Dennoch gibt Elena zu, dass ihr manchmal die Worte fehlen, wenn sie auf chauvinistisches Verhalten bei Männern trifft. "Viele Männer machen gerne so komische, chauvinistische, übergriffige Witze, die wirklich gar nicht witzig sind. Sowas habe ich mit Frauen wirklich noch nie erlebt", erklärte sie. Die Schauspielerin betont jedoch, dass Feminismus und traditionelle Sehnsüchte keine Gegensätze darstellen müssten. Menschen könnten verschiedene Facetten haben, und Frauen dürften sich erlauben, sowohl feministische Ansichten zu vertreten als auch romantische Ideale zu pflegen.

Elena selbst zeigt mit ihrer Haltung, wie sehr sie durch den Frauenhaushalt ihrer Kindheit geprägt wurde. Ihre Werte gibt sie nicht nur als Schauspielerin weiter, sondern lebt sie auch im Alltag vor. Der Fokus auf die Stärke von Frauen und ihre gegenseitige Unterstützung gehört für sie zu den unverzichtbaren Zutaten eines erfüllten Lebens. "Wenn wir aufhören, uns zu verbiegen, dann kommen wir weiter", resümiert sie. Mit diesen Eindrücken zeigt Elena, dass sie eine Frau ist, die für Selbstbestimmung und Vielfalt steht, ohne dabei Widersprüche zu scheuen.

Getty Images Elena Uhlig, Oktober 2024

Instagram / elena_uhlig Elena Uhlig bei ihrem Junggesellenabschied

Hannes Magerstaedt / Getty Images Elena Uhlig, Schauspielerin

