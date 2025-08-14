"Man muss sich verlieben": Pamela Anderson schwärmt von Liam

Pamela Anderson (58) hat in einem Interview mit dem Magazin Esquire offen über ihre Verbindung mit Liam Neeson (73) gesprochen. Die beiden standen für den kürzlich erschienenen Film "Die nackte Kanone" gemeinsam vor der Kamera und kamen sich dabei näher. "Er ist so ein Schatz", schwärmte die Baywatch-Darstellerin. "Er ist so großzügig und hilfsbereit und war so lobend und unterstützend, dass man sich einfach in Liam verlieben muss."

Die 58-Jährige gab zu, anfangs eingeschüchtert gewesen zu sein, mit Liam Neeson zu arbeiten, da dieser bereits eine beeindruckende Karriere vorzuweisen hat. "Ich kannte natürlich seine Arbeit, von 'Schindlers Liste' bis zu all den anderen Filmen, und war am ersten Drehtag wirklich nervös", verriet sie. Liam sei jedoch ein Gentleman und habe es ihr leicht gemacht, sich wohlzufühlen. Der Oscar-nominierte Schauspieler lobte im Gegenzug Pamelas Humor und ihre Energie. "Pamela ist klug, sexy und sehr lustig – und noch mehr. Die Arbeit mit ihr war ein Genuss", schwärmte der Hollywoodstar und betonte, wie gut die Zusammenarbeit am Set war.

Laut einer Quelle von People entwickelten die Schauspieler zunächst eine Freundschaft, die sich dann in eine romantische Beziehung verwandelte. Unterstützung erhält das vermeintliche Paar sowohl von seinen Kindern als auch aus seinem Umfeld. Pamela ist Mutter zweier Söhne aus ihrer Ehe mit Musiker Tommy Lee (62), während Liam Neeson ebenfalls zwei Söhne aus seiner Ehe mit der 2009 verstorbenen Natasha Richardson (†45) hat. Besonders bemerkenswert: Joely Richardson (60), die Schwester seiner verstorbenen Frau, zeigte ihre Zustimmung durch eine Reihe von Herz-Emojis unter Fotos des Duos auf Instagram.

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson in London 2025

Getty Images Liam Neeson und Pamela Anderson, Schauspieler

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson, Juli 2025