Offiziell: Marvin Manson tritt bei "Fame Fighting 3" an

Am 18. Oktober findet das Boxspektakel Fame Fighting bereits zum dritten Mal statt. Langsam, aber sicher, werden alle Kämpfer bekanntgegeben. Zu den Glücklichen, die in den Ring steigen werden, zählt nun auch Marvin Manson, wie der offizielle Instagram-Account des Boxevents bekanntgibt: "Marvin Manson aus Mönchengladbach, bekannt aus Temptation Island, kämpft am 18. Oktober bei 'Fame Fighting 3' in Essen."

Marvin will nach einer bitteren Erfahrung im letzten Jahr dieses Mal allen zeigen, was kämpferisch in ihm steckt. Damals wurde ihm der Sieg im Kampf gegen den britischen Influencer Callum Izzard aberkannt, weil die Punktewertung bei der ersten Auszählung fehlerhaft war. Nun ist Marvin entschlossen, mit einem klaren K.O. all seine Kritiker verstummen zu lassen und sich endgültig an die Spitze zu boxen. "Dieses Jahr will ich das mit einem K.O. klären!", kündigt er entschlossen an.

Damit reiht sich Marvin in eine prominente Liste von Showgrößen ein, die bei "Fame Fighting 3" antreten. Auch Filip Pavlović wird an diesem Abend in Essen die Fäuste fliegen lassen. Während Filip den Fokus auf seine mentale Stärke und seinen unerschütterlichen Kampfgeist legt, setzt Marvin darauf, dass sich sein intensives Training auszahlen wird. Für die Fans steht auf jeden Fall eine spannende Mischung aus Show und sportlicher Leistung bevor.

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Realitystar