Nick Vialls Frau Natalie Joy erlitt ihre dritte Fehlgeburt

- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min

Nick Viall (44) hat in seinem Podcast "The Viall Files" eine traurige Nachricht öffentlich gemacht: Seine Frau Natalie Joy hat ihre dritte Fehlgeburt erlitten – nur rund fünf Monate nach dem letzten Verlust. "Es gibt wirklich keine gute Art, das zu sagen – es ist einfach verdammt besch*ssen", erklärte der ehemalige "Bachelor"-Star. Natalie befinde sich derzeit zu Hause, um sich sowohl körperlich als auch emotional zu erholen. Gemeinsam kümmern sich die beiden um ihre 18 Monate alte Tochter River Rose und teilen offen ihre bewegende Reise zur Elternschaft.

Die Ärzte hätten ihnen versichert, dass Fehlgeburten vorkommen können. Doch drei aufeinanderfolgende Verluste bereiten dem Paar nun große Sorgen. Derzeit unterziehen sich Nick und Natalie einer Reihe medizinischer Untersuchungen, um mögliche Ursachen zu finden. "Das ist so ein komisches Gefühl, als würdest du wollen, dass sie etwas finden – aber gleichzeitig willst du auch nicht, dass sie was finden", beschreibt Nick die widersprüchlichen Gefühle in dieser schweren Zeit.

Erst vor wenigen Monaten hatte Natalie im selben Podcast über die traumatischen Erlebnisse der beiden vorherigen Fehlgeburten gesprochen. Besonders die Nacht, in der sie ihr zweites Baby zu Hause verlor, bezeichnete sie als eine der schlimmsten ihres Lebens: "Wie kann man das einfach wegspülen?", fragte sie sich damals. Trost fanden Nick und die Influencerin schließlich darin, ihr verlorenes Kind an einem besonderen Ort beizusetzen.

Nick Viall und Natalie Joy
Instagram / nnataliejjoy
Nick Viall und Natalie Joy
Nick Viall mit seiner Tochter River Rose
Instagram / nickviall
Nick Viall mit seiner Tochter River Rose
Natalie Joy und Nick Viall im Oktober 2022
Getty Images
Natalie Joy und Nick Viall im Oktober 2022
