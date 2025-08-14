Kurios: Fan trifft auf Hawaii zufällig Seventeen und NCT

Ein Fan von Ateez ging kürzlich mit einem Beitrag viral, nachdem er während seines Urlaubs auf Hawaii zufällig gleich auf zwei angesagte K-Pop-Gruppen stieß. Am 8. August teilte der Fan auf der Plattform X seine überraschende Begegnung und schrieb: "Das betrifft eine andere K-Pop-Gruppe, aber... ich habe NCT und Seventeen getroffen." Zur Untermalung postete er ein Foto, das Mitglieder der beiden Bands bei einer Sonnenuntergangs-Tour auf einer Yacht zeigt. Mit dabei waren Jeonghan und Seungkwan von Seventeen sowie Johnny, Doyoung, Jungwoo und Mark von NCT.

Die idyllische Aufnahme zeigt die Idole vor einer atemberaubenden Kulisse, was die Begeisterung der Fans noch mehr steigerte. Unter dem Beitrag häuften sich schnell Kommentare, in denen sich viele User eifersüchtig, aber auch erfreut über diese Begegnung zeigten. Besonders gefiel den Fans die herzliche Atmosphäre, die von den Musikern vermittelt wurde. Dass die Gruppen sichtlich Spaß miteinander zu haben schienen, begeisterte viele Anhänger, da es nicht oft vorkommt, Stars unterschiedlicher Bands in so privatem Rahmen zusammen zu sehen.

Für die K-Pop-Welt bietet die Begegnung aber auch eine besondere Note. Beide Bands gehören zur sogenannten dritten Generation der K-Pop-Industrie, und ihre Mitglieder haben sich in der Vergangenheit bereits mehrfach gegenseitig unterstützt. Die Fans schätzen dabei nicht nur die Musik, sondern auch die engen Freundschaften, die zwischen den Stars entstanden sind. Dass diese Bindungen selbst in Momenten fernab der Bühne sichtbar werden, macht solche Begegnungen für Fans zu einem besonderen Highlight – und erinnert an die Verbundenheit, die K-Pop weltweit auszeichnet.

Instagram / sound_of_coups S.Coups, Rapper

Getty Images Jeong Yunho von Ateez, Juli 2024

Elyse Jankowski/ Getty Images North America Jeno, Mark, Haechan, Renjun, Chenle, Jisung and Jaemin von beim HeartRadio Jingle Ball, Dezember 24

