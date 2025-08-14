Startdatum für neue Staffel "Ninja Warrior Germany" steht

Die Erfolgsshow Ninja Warrior Germany kehrt mit ihrer Jubiläumsstaffel zurück und bringt ab dem 19. September sportliche Höchstleistungen sowie spannende Überraschungen auf die Bildschirme. Die 10. Staffel wird immer freitags um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die Folgen bereits eine Woche im Voraus verfügbar. Fans dürfen sich auf das bewährte Moderationstrio Laura Wontorra (36), Jan Köppen (42) und Frank Buschmann (60) freuen, die mit Humor und Charme durch die spannenden Action-Parcours führen werden. Besonders im Mittelpunkt stehen dieses Mal witzige Überraschungen für Frank, der selbst mit einer ganz speziellen Aktion aufwartet, über deren Inhalt jedoch noch Stillschweigen gewahrt wird.

Doch es gibt noch mehr Gründe zur Freude: Viele Athleten aus vergangenen Staffeln, darunter auch jahrelang abwesende Fan-Favoriten, treten erneut an und sorgen so für besondere Nostalgie-Momente. RTL verspricht außerdem, in den Vorrunden mit kreativen Highlights und neuen Herausforderungen zu punkten, die das Publikum begeistern sollen. Parallel zur Hauptshow wird im Herbst auch die Kinder-Version "Ninja Warrior Germany Kids Academy" ausgestrahlt, bei der junge Talente ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können.

Gedreht wurde die Staffel im Sommer in den bekannten MMC-Studios in Köln, wo die spektakulären Parcours alle notwendigen Herausforderungen für die Athleten bieten. Seit 2016 begeistert die Show mit einer eindrucksvollen Mischung aus sportlichem Wettbewerb und Unterhaltung, was ihr über die Jahre eine große Fangemeinde eingebracht hat. Die Kombination aus neuen und bekannten Gesichtern sowie die beliebten Moderatoren verspricht auch in der Jubiläumsstaffel ein spannendes Fernseherlebnis.

Anzeige Anzeige

ActionPress/Thomas Burg Jan Köppen und Laura Wontorra für "Ninja Warrior Germany"

Anzeige Anzeige

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Moderator und Sportreporter, 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Annette Etges Teilnehmer von Ninja Warrior Germany Kids Academy

Anzeige