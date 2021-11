Da sitzt der Schmerz wohl noch tief! Im vergangenen Jahr kam es zwischen den zwei Influencer-Pärchen Juliano und Sandra (22) und Henrik und Paulina (24) zum Streit. Der Grund: Nach der Trennung von Sandra machte sich Henrik gemeinsam mit seiner Neuen Paulina über die Love Island-Bekanntheit im Netz lustig. Doch das war nur der Start des Ganzen. Immer wieder lieferten sich die vier einen viralen Schlagabtausch. Jetzt trafen sie bei Temptation Island V.I.P. aufeinander. Und Juliano ist davon offenbar gar nicht begeistert!

In der Vorstellungsrunde begegneten sich alle vier erstmals persönlich. Die Anspannung dürften wohl auch die Zuschauer gemerkt haben: Sandras versteinerter Gesichtsausdruck, als ihr Ex und Paulina in die Runde dazustießen, sprach Bände. Noch bevor Henrik und die einstige Köln 50667-Darstellerin etwas sagen konnten, platzte es aus Juliano heraus: "Am besten tue ich die Hände in die Hosentasche, damit ich nicht handgreiflich werden kann." Als Paulina ihm die Hand geben wollte, blockte er sie kalt ab. "Kein Interesse, danke!", ignorierte er den ersten Annäherungsversuch.

Im Einzelinterview erklärte er, dass erst eine Entschuldigung von Henrik und seiner Liebsten angebracht wäre: "Dann werde ich die Entschuldigung gerne annehmen, aber ich werde garantiert nicht den ersten Schritt machen", stellte Juliano klar. In der Männervilla angekommen, suchte Henrik daraufhin das Gespräch mit dem Muskelmann. Die beiden kamen zu dem Entschluss: "Scheiß drauf, lass das vergessen, alles gut!" Ob es wirklich so harmonisch zwischen ihnen bleibt?

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

RTL / Frank Fastner Sandra Janina und Juliano Fernandez

Temptation Island V.I.P., RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Henrik und Juliano

