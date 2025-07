No-Go: Paulina Ljubas würde Fremdgehen niemals verzeihen

Paulina Ljubas (28) hat genaue Vorstellungen, wenn es um Beziehungen geht. In einer Fragerunde auf Instagram wurde die TV-Bekanntheit gefragt, ob sie einen Seitensprung verzeihen könnte. Darauf hat die Beauty eine klare Antwort: "Niemals." Doch nicht nur eine waschechte Affäre wäre für sie ein Trennungsgrund. Für die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin ist jede Form von Untreue ein No-Go. "Kriege ich raus, da wurde hinter meinem Rücken mit einer anderen Frau komisch geschrieben, ist es sofort vorbei", macht sie klar und deutlich.

Seit knapp zwei Jahren ist Paulina mit Tommy Pedroni (30) zusammen. Die beiden lernten sich beim Dreh der dritten Staffel von Germany Shore kennen und leben gemeinsam in Südfrankreich. Doch für die Brünette ist das Leben dort alles andere als traumhaft. "Ich mag Nizza wirklich, aber meine Freunde nicht dazuhaben, bricht mir mein Herz", verriet sie ihren Followern kürzlich im Netz. Ihr Partner kommt aus dem Ort an der Côte d’Azur, doch für seine Liebste war der Umzug eine große Umstellung. In ihrer Story gab sie offen zu: "Ich bin nicht der Typ, der einfach loszieht und neue Freunde suchen geht."

Tommy und Paulinas Beziehung ist trotz der Schwierigkeiten nach wie vor stabil. Fans fragen sich schon länger, ob bald eine Verlobung der Turteltauben ansteht, doch der einstige Fame Fighter sieht in diesem Bereich keinen Grund zur Eile. Auf die Frage eines Followers auf Social Media antwortete er vor wenigen Tagen auf Französisch: "Chaque chose en son temps." Auf Deutsch übersetzt bedeutet das: "Alles zu seiner Zeit."

