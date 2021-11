Eine Party sorgt nun für großere Reibereien bei Die Superzwillinge. Nachdem die verbliebenen 14 eineiigen Geschwister eine Challenge in schwindelerregender Höhe meistern mussten, bei der es 10.000 Euro zu gewinnen gab, wurden sie abends mit der Ankündigung belohnt: Es wird zwei parallel stattfindende große Sausen geben! Der einzige Haken: Die Twins werden dabei aufgeteilt. Doch getrennt zu feiern – das kommt für Ilona und Susanna überhaupt nicht infrage.

"Es ist eine richtige Frechheit, was hier gemacht wird", beschweren sich die beiden Influencerinnen, nachdem sie erfahren, dass sie auf zwei verschiedene Partys gehen sollen. Aber was stört sie eigentlich so sehr? Seit ihrer Kindheit wurde immer wieder versucht, Ilona und Susanna zu trennen. Deshalb haben sie vor dem Beginn des TV-Experiments beschlossen: Sie bleiben prinzipiell zusammen. Einzeln zu feiern ist für sie aus diesem Grund völlig undenkbar. "Wir kommen hier echt an unser Limit, das hätte ich nicht gedacht", gestehen die Schwestern.

Bei ihren Mitstreitern stoßen sie mit ihrer Verweigerung auf totales Unverständnis. "Das sind schon sehr spezielle Zwillinge. Ich hab da wirklich kein Verständnis für", betonen Heike und Heidi. Julia und Stephanie finden die Haltung der Twins ebenfalls sehr unhöflich und unfair allen anderen gegenüber und betonen: "Das Drama war echt zu viel." Letztendlich kommen Ilona und Susanna tatsächlich nicht auf die Fete – trotz mehrerer Überredungsversuche. Die anderen zwölf Kandidaten lassen sich ihre Stimmung aber nicht verderben und machen sich einen schönen Abend.

Anzeige

RTL / Frank Beer "Die Superzwillinge"-Cast 2021

Anzeige

RTL / Frank Beer Ilona und Susanna, "Die Superzwillinge"-Teilnehmerinnen 2021

Anzeige

RTL / Frank Beer Stephanie und Julia, "Die Superzwillinge"-Teilnehmerinnen 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de