Wie kommt wohl die neue Show "Die Superzwillinge" beim Publikum an? Am Freitagabend startete endlich das neue Format mit Moderatorin Amira Pocher (29), in dem acht eineiige Twins in ein Haus ziehen und sich einigen Challenges stellen müssen. Doch schon beim Einzug spalten sich die Meinungen der Zuschauer bei dieser besonderen Show: Nicht alle Fans können dem Format etwas Gutes abgewinnen!

Die Twitter-Gemeinschaft diskutiert mal wieder fleißig – ist "Die Superzwillinge" top oder ein Flop? "Sehe zum ersten Mal 'Die Superzwillinge' und bin verstört", "Das ist so gruselig" oder "Diese gruselige Darbietung bei 'Die Superzwillinge' kostet meine Krankenversicherung mindestens 15 Therapiestunden", ziehen drei User ihr Fazit. Ein anderer Zuschauer stellt fest: "'Die Superzwillinge' haut mich gerade weg, hab selbst eineiige Zwillingsjungs, die ultragleich sind und finde es gerade verstörend und faszinierend zugleich."

Andere Fans hingegen feiern den Auftakt des neuen Formates mit einem Augenzwinkern. "So cringe, echter Trash – mir gefällt es, das wird schon" oder "Die Sendung ist wie ein Autounfall – man kann einfach nicht wegsehen", lauteten zwei Kommentare im Netz. Wie findet ihr die neue Show? Stimmt in der Umfrage ab!

