Kann die Show "Die Superzwillinge" punkten? Am vergangenen Freitagabend ist das neue Format, bei dem acht eineiige Zwillinge in ein Haus ziehen und Aufgaben bestehen müssen, gestartet. Das Ganze wird moderiert von Amira Pocher (29). Doch konnte der Auftakt bei den Zuschauern punkten – oder ist die Produktion schon nach einer Folge ein Flop? Darüber diskutieren die Fans während der Ausstrahlung fleißig – doch was ist das Ergebnis?

In einer Promiflash-Umfrage haben insgesamt 1.308 Fans (Stand: 6. November, 09:30 Uhr) abgestimmt – und die Meinungen gehen tatsächlich ziemlich auseinander. "Richtig unterhaltsam – die Zwillinge sind echt witzig!", finden 613 Menschen (46,9 Prozent). Doch die knappe Mehrheit zieht ein anderes Fazit: "Puh, die Show geht gar nicht – viel zu anstrengend!", voten 53,1 Prozent (695 Stimmen). Laut DWDL liegt der Marktanteil gestern Abend bei 4,4 Prozent, 630.000 sahen sich die Show an.

Dafür kann Amira als Moderatorin ziemlich überzeugen. "Sie hat das echt super gemacht!", feiern von insgesamt 1.852 abgegebenen Stimmen 1.238 (66,8 Prozent) ihren Auftritt in einer weiteren Promiflash-Umfrage. 614 Zuschauer (33,2 Prozent) sind hingegen nicht so überzeugt.

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, 2021

Anzeige

RTL / Frank Beer Heidi und Heike, "Die Superzwillinge"-Twins

Anzeige

ActionPress Amira Pocher, Podcasterin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de