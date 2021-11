Bekommt Amira Pochers (29) Show Die Superzwillinge vielleicht doch noch einen anderen Sendeplatz? Nachdem der Geschwister-Wettkampf ins Quotentief gestürzt war, hat Vox reagiert und das Format aus dem Freitagabendprogramm genommen. Zur Primetime läuft stattdessen erst Princess Charming, in den darauffolgenden Wochen gibt es Spielfilme. Aber was passiert mit den übrigen Folgen der Challenge, die gerade in vollem Gange war? Gegenüber Promiflash erklärte der Sender nun, ob die Episoden noch zu sehen sind.

"Die restlichen Folgen werden auf RTL+ zu sehen sein, eine Ausstrahlung bei Vox ist aktuell nicht geplant", stellte eine Sprecherin der RTL-Gruppe auf Promiflash-Anfrage klar. Demnach können interessierte Fans den Ausgang der Show auf der sendereigenen Streamingplattform verfolgen – im regulären TV-Programm wird es "Die Superzwillinge" aber vorerst nicht mehr zu sehen geben.

Amiras Debüt-Show ist aber nicht das einzige Format, das nach schlechten Quoten aus dem Programm verbannt wurde. Auch Bachelor in Paradise wurde zunächst bei RTL im Free-TV ausgestrahlt, musste nach einer Verbannung auf einen Sendeplatz nach Mitternacht schließlich aber ganz auf die Fernsehausstrahlung verzichten. Die Restekuppelshow kann ebenfalls nur noch bei RTL+ gestreamt werden.

Instagram / amirapocher Amira Pocher, 2021

RTL / Frank Beer Filippo und Antoni, "Die Superzwillinge"-Kandidaten 2021

Instagram / denisiii._ Die "Bachelor in Paradise"-Girls 2022

