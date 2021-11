Ist Lee Pace (42) etwa unter der Haube? Durch zahlreiche bekannte Filme wie "Der Hobbit" oder "Guardians of the Galaxy" machte der Schauspieler sich einen Namen – und auch privat hat der Beau sein Glück gefunden: Seit mindestens 2017 soll der Hollywood-Hottie mit seinem Partner Matthew Foley liiert sein. Jedoch hält er seine Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nun scheint das Paar aber den nächsten Schritt gewagt zu haben: Hat Lee seinem Matthew etwa das Jawort gegeben?

Im Interview mit The Cut häufen sich die Hinweise auf eine mögliche Hochzeit. Zwar erwähnt er Matthew nicht konkret – der 42-Jährige spricht aber ständig von "wir". Ein eindeutiges Indiz ist jedoch der goldene Ehering, den Lee an seiner linken Hand trägt. Darauf angesprochen, versucht er charmant auszuweichen. "Was? Nein. Wie ist der da hingekommen? Gus, weißt du irgendwas darüber?", fragt er schmunzelnd seinen Hund.

Lee, der sein Privatleben generell nicht mit der Öffentlichkeit teilt, war 2018 in eine unangenehme Situation geraten. In einem Interview mit dem W Magazine war er direkt nach seiner Sexualität gefragt worden – das habe er damals "aufdringlich" gefunden. "Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich jemandem eine Erklärung dafür schulde, wer ich bin oder was ich tue", erklärte er.

Anzeige

Getty Images Lee Pace beim Toronto International Film Festival 2018

Anzeige

Getty Images Lee Pace, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Lee Pace im September 2018 in Venedig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de