Vor zehn Jahren wurde die Liebesgeschichte rund um die schüchterne Bella Swan und den glitzernden Vampir Edward Cullen auf die Kinoleinwand gebannt. Jahrelang wurden die Hauptdarsteller Kristen Stewart (28) und Robert Pattinson (32) von Fans geliebt, gestalkt und verehrt. Noch immer sind sie als DIE Twilight-Schauspieler bekannt. Doch es spielten noch ganz andere Hollywood-Stars in dem Vampir-Drama mit. Wer sonst alles eine Nebenrolle in der "Twilight"-Saga ergatterte?

Rami Malek (37) begeistert aktuell in "Bohemian Rapsody" als Queen-Frontmann Freddy Mercury. Ramis vergleichsweise kleine Rolle in der "Twilight"-Saga: Vampir Benjamin, der die Elemente kontrollieren kann. Schauspielerin Anna Kendrick (33) ist momentan an der Seite von Blake Lively (31) in "Nur ein kleiner Gefallen" zu sehen. "Up in the Air", "Into the Woods" und "Pitch Perfect" sind nur einige weitere Meilensteine ihrer Karriere – zuvor spielte sie in "Twilight" die eifersüchtige Jessica Stanley. Auch Ex-Kinderstar Dakota Fanning (24) spielte in der Vampir-Saga mit. Sie verkörpert die sadistische Jane, die zum Zirkel der italienischen Volturi gehört.

Schauspieler Lee Pace (39) zeigt sich in "Breaking Dawn" als Nomaden-Blutsauger Garrett vielseitig wie eh und je. In "Der Hobbit" verkörpert er den Elbenkönig Thranduil, in "Guardians of the Galaxy" spielt er den mächtigen Ronan. Ein überraschender "Twilight"-Star: Michael Sheen (49). "Underworld", "Passengers", "Die Queen" – der Brite ist weltbekannt. Fans der Vampir-Saga werden ihn jedoch für immer als machthungrigen Vampir Aro in Erinnerung behalten.

United Archives GmbH / ActionPress Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

Anzeige

IPA / WENN Dakota Fanning beim "Rom Film Festival" 2017

Anzeige

Getty Images Lee Pace im Dezember 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de