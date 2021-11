Huch, das ist aber nicht Emma Roberts (30) Freund! Die Schauspielerin ist seit rund zwei Jahren mit dem "Triple Frontier"-Darsteller Garrett Hedlund (37) zusammen. Im Dezember 2020 durften sie ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen – Söhnchen Rhodes. Doch zuletzt kursierten Gerüchte, dass die Beziehung kriseln soll. Jetzt erschien die Beauty auch mit einem anderen Mann auf Paris Hiltons (40) Hochzeit: Emma hielt sogar Händchen mit ihm!

Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, betrat die 30-Jährige die Location in einem eleganten schwarzen Dress aus Tüll. Doch die Aufmerksamkeit lag definitiv auf ihrer Begleitung: Hand in Hand traf Emma mit einem dunkelhaarigen großen Beau ein! Dabei handelt es sich um Cade Hudson, den Agenten von Britney Spears (39). Emma und er sollen jedoch nur sehr gut befreundet sein. Ob Cade momentan ihre mentale Stütze ist?

Emma und Garretts Fans spekulieren rund um eine Trennung, weil sich die beiden nicht mehr auf Social Media folgen. Außerdem ist ihr letzter gemeinsamer Auftritt bereits mehrere Monate her. Doch ein Insider betonte im Juni, dass die beiden seit der Geburt von Rhodes eine noch engere Verbindung zueinander haben sollen. Vielleicht wollen sie ihre Liebe von nun an also einfach noch privater halten.

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts

Getty Images Emma Roberts bei der "Spencer"-Premiere

Instagram / emmaroberts Emma Roberts und Garrett Hedlund, 2021

