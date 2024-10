Emma Roberts genießt Disneyland-Ausflug mit Sohn Rhodes (3)

Emma Roberts (33), die bekannte Schauspielerin, hat mit ihrem dreijährigen Sohn Rhodes einen zauberhaften Tag im Disneyland in Kalifornien verbracht. Auf Instagram teilte Emma fröhliche Schnappschüsse von ihrem Ausflug in den berühmten Vergnügungspark. Auf einem der Fotos sind Mutter und Sohn auf einem Karussell zu sehen, beide mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. "Immer am schönsten, aber besonders im Oktober", schrieb sie zu den Bildern und fügte passende Emojis hinzu. Gemeinsam erkundeten sie die magische Welt von Disney und genossen die herbstliche Atmosphäre.

Neben den Bildern mit Rhodes teilte Emma auch Eindrücke vom Park selbst. Sie fotografierte den Schriftzug am Eingang: "Hier verlässt du das Heute und betrittst die Welt von gestern, morgen und der Fantasie." In ihrer Story zeigte sie zudem ein Video, in dem sie mit ihrem Verlobten Cody John eine rasante Achterbahnfahrt unternimmt. Es scheint, als hätte die kleine Familie jede Menge Spaß gehabt. Bereits im April besuchte Emma mit ihrem Sohn das Disneyland und schwärmte damals: "Das Einzige, was den magischsten Ort der Welt noch magischer machen kann? Ihn zum ersten Mal mit deinem Sohn zu sehen."

Emma teilt ihren Sohn Rhodes mit ihrem Ex-Partner Garrett Hedlund (40). Obwohl sie ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, gewährt sie ihren Fans gelegentlich Einblicke in ihr Familienleben. Die Rolle als Mutter scheint sie in vollen Zügen zu genießen. Neben ihrer erfolgreichen Karriere, unter anderem bekannt aus "American Horror Story", findet sie offensichtlich stets Zeit für besondere Momente mit Rhodes. Die gemeinsame Zeit im Disneyland ist nur eines von vielen Abenteuern, die die beiden zusammen erleben.

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

