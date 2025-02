Emma Roberts teilt süße Erinnerungen an ihrem 34. Geburtstag

Emma Roberts (34) hat ihren 34. Geburtstag am 10. Februar mit ihrem Verlobten Cody John und Liebsten gefeiert. Auch ihre Fans auf Instagram lässt die Schauspielerin daran teilhaben und postet eine Reihe von Schnappschüssen mit Erinnerungen aus ihrem Leben. Darunter befindet sich beispielsweise ein Foto, auf dem sie und Cody sich über ihrer Geburtstagstorte küssen. Die Torte ziert dabei ein nostalgisches Bild, auf dem Emma abgebildet ist. In der Bildunterschrift schreibt diese: "Und hiermit geht es wieder los. Danke für die ganze Liebe an meinem Geburtstag."

Neben einigen romantischen Pärchenfotos mit Cody sind auch Schnappschüsse von Emmas vierjährigem Sohn Rhodes dabei, den sie mit Ex-Partner Garrett Hedlund (40) hat. Außerdem teilte der Filmstar mehrere Aufnahmen, die ihn auf diversen Events, bei Outfit-Checks oder bei der Arbeit zeigen. Gratulationen gab es dazu nicht nur von Emmas zahlreichen Bewunderern, sondern auch einigen prominenten Freunden wie Pretty Little Liars-Star Ashley Benson (35).

Aber auch Cody ließ es sich nicht nehmen, seiner Verlobten herzliche Glückwünsche zu senden. Auf Social Media postete der Schauspieler eine Sammlung analoger Fotos seiner Partnerin, darunter auch ein niedliches Selfie der beiden. "Happy Birthday, meine Verlobte!", betitelte Cody seinen Beitrag. Das Paar hatte seine Verlobung im Juli 2024 bekannt gegeben, fast zwei Jahre nach dem offiziellen Bekanntwerden seiner Beziehung im Sommer 2022.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmaroberts Schauspieler Cody John und Emma Roberts, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / johncodyjohn Emma Roberts und Cody John, Februar 2025

Anzeige Anzeige