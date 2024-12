So süß feiert Emma Roberts den Geburtstag von Sohn Rhodes

Für Emma Roberts (33) ist der heutige Tag etwas ganz Besonderes: Vor genau vier Jahren wurde sie erstmals Mama! Zum Ehrentag ihres Sohnes Rhodes wendet sich die Schauspielerin an Instagram und teilt dort einige niedliche Bilder von ihrem Spross. Auf einem ist das Mama-Sohn-Duo wohl im Garten. Emma hält Rhodes auf ihrem Arm und sie lächelt zufrieden in die Kamera, während Rhodes seine Augen auf etwas außerhalb des Bildes gerichtet hat. Der kleine Blondschopf reißt erstaunt den Mund und seine Augen auf. "Alles Gute zum Geburtstag, Engelsjunge! Vier!", schreibt sie zu den Fotos.

Die niedlichen Fotos kommen bei Emmas Fans richtig gut an. Was ihnen am meisten auffällt, ist, wie sehr Emma und Rhodes sich ähneln. "So süß, eure Gesichter sind sich so ähnlich!" und "Sag mir, dass du der Sohn von Emma Roberts bist, ohne es wirklich zu sagen. Er ist echt dein Zwilling", schreiben sie entzückt. Andere wundern sich, dass Rhodes schon ganze vier Jahre alt ist. Ein User meint verwirrt: "Wie lange habe ich denn geschlafen?" Auch Emma bekommt einige Komplimente von ihren Fans – sie lieben es, sie mit ihrer Familie zu sehen.

Rhodes entstand während Emmas Beziehung mit Garrett Hedlund (40). Die beiden waren lange zusammen, trennten sich aber kurz nach Rhodes erstem Geburtstag. Mittlerweile ist Emma wieder in festen Händen: Seit 2022 ist sie mit Cody John zusammen. Im Sommer haben die beiden sich sogar verlobt! Doch zwischen der Schauspielerin und ihrem Verflossenen fließt kein böses Blut. Die beiden teilen sich das Sorgerecht für Rhodes.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Sohn Rhodes im Oktober 2024 im Disneyland

Anzeige Anzeige

Instagram / emmaroberts Cody John und Emma Roberts, November 2024

Anzeige Anzeige