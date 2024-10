Serienstar Sarah Paulson lobt Kim Kardashians Schauspiel

Sarah Paulson (49) hat sich begeistert über die schauspielerischen Leistungen von Kim Kardashian (43) geäußert. In einem Interview mit Yahoo! Entertainment betonte sie: "Ich finde, es ist absolut an der Zeit, dass die Leute Kim Kardashian als Schauspielerin ernst nehmen." Sarah lobte besonders Kims Engagement und ihr Talent in der Serie von Ryan Murphy (58). Die Unternehmerin spielte in der neuesten Staffel von "American Horror Story: Delicate" die Rolle der Publizistin Siobhan Corbyn und stand dabei unter anderem mit Hollywoodstar Emma Roberts (33) vor der Kamera.

Die zeigte sich ebenfalls beeindruckt von der Performance des The Kardashians-Stars. Gegenüber dem Magazin Us Weekly verriet Emma: "Sie kannte jede Zeile und ich fand sie einfach großartig. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten." Auch den Serienschöpfer Ryan Murpphy konnte sie offenbar von ihrem Talent überzeugen: Nach dem Erfolg von "Delicate" hat er eine neue Anwaltsserie namens "All's Fair" entwickelt, in der Kim erneut eine Hauptrolle übernehmen wird. Sarah Paulson wird ebenfalls in der Serie mitwirken und äußerte sich voller Vorfreude über die Zusammenarbeit: "Ich habe absolut keinen Zweifel daran, dass sie darin großartig sein wird."

Kim Kardashian, ursprünglich bekannt als Reality-TV-Star, hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Wandel vollzogen. Neben ihrer Schauspielkarriere hat sie 2021 nach mehreren Anläufen das "Baby Bar"-Examen, also ihre erste große Prüfung im Jurastudium, bestanden und strebt eine Karriere als Anwältin an. Doch damit nicht genug: Die vierfache Mutter wird zukünftig auch als Produzentin arbeiten. Wie Deadline bereits im August berichtete, soll Kim einen Vertrag mit dem US-amerikanischen Sender 20th Television unterzeichnet haben, für den sie zukünftig als Produzentin tätig sein wird. Ihr erstes Projekt steht auch schon fest: Zusammen mit der Autorin Lala Anthony wird sie den Roman "The Love Playbook: Rules for Love, Sex, and Happiness" verfilmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im September 2024

Anzeige Anzeige