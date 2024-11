Emma Roberts und ihr Verlobter Cody John genießen Dinner

Emma Roberts (33) und Cody John genießen ihre Beziehung meist abseits der Öffentlichkeit. Am Donnerstagabend spazierten die Schauspielerin und der "In The Dark"-Darsteller ausnahmsweise gemeinsam durch die Straßen von Los Angeles. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, ist zu sehen, wie die beiden zu einem Restaurant schlenderten. Die Nichte von Julia Roberts (57) präsentierte sich dabei in einem gelben Hemd und Jeans, während ihr Verlobter in einen schwarzen Windbreaker gehüllt war. Als echter Gentleman trug der Hollywoodstar Emmas Fleecejacke unter seinem Arm.

Im Juli gaben die beiden Turteltauben auf Instagram bekannt, dass sie sich verlobt haben. Die "Scream Queens"-Bekanntheit postete damals ein niedliches Foto, auf dem sie freudestrahlend ihren Ring in die Kamera hielt. "Ich teile es hier, bevor es meine Mutter allen erzählt", schrieb die 33-Jährige zu dem Bild. Nach der Bekanntgabe regnete es Glückwünsche von Stars wie Ashley Tisdale (39) und Julianne Hough (36). Nina Dobrev (35) meldete sich sogar direkt mit einem Angebot: "Ich plane bereits den Junggesellinnenabschied! Ich freue mich so für dich!"

Nur wenige Wochen vor dem Heiratsantrag gab Emma dem Magazin Flaunt ein Interview, in dem sie über die Schattenseiten von Beziehungen mit Leinwandgrößen sprach. "Ich glaube, es ist schwer für zwei Schauspieler, zusammen zu sein. Ich kenne kaum einen Fall, bei dem ich es schon einmal erfolgreich erlebt habe", machte die Blondine deutlich. Dass ihr Partner Cody auch im Filmbusiness ist, schien die Tochter von Eric Roberts nicht zu stören.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmaroberts Emma Roberts und ihr Partner Cody John im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Evan Peters und Emma Roberts, 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige