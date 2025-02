Emma Roberts präsentiert sich mit einer neuen Haarfarbe

Emma Roberts (33), bekannt aus der Erfolgsserie American Horror Story, hat mit einem neuen Look für Aufsehen gesorgt. Sie präsentierte kürzlich ihren frischen Haarstyle auf Instagram. Ihre zuvor blonde Mähne wich einer warmen, leuchtenden Rotnuance, die sie selbstbewusst in zwei Selfies zur Schau stellte. "Sonnenaufgang Rot", betitelte Emma den Beitrag und bedankte sich dabei bei ihren Hairstylistinnen Nikki Lee und Riawna Capri für die Veränderung. Unter den vielen Kommentaren stach vor allem der ihrer Kollegin und ebenfalls rothaarigen Madelaine Petsch (30) hervor: "Um, du siehst so gut aus, omg."

Die neue Haarfarbe ist allerdings nicht das erste Styling-Experiment der "Wild Child"-Darstellerin. Bereits im Dezember 2020 überraschte Emma ihre Fans, als sie sich von ihren längeren Haaren trennte und mit einem kinnlangen, welligen Bob aus einem Friseursalon trat. Damals verpasste sie ihrem Look einen helleren, cremigen Blondton, der den Namen "dreamy butter cream" trug. Auch in den vergangenen Jahren wechselte sie gekonnt zwischen verschiedenen Haarschnitten und Farben, was sie zu einer regelrechten Stilikone in Hollywood macht. Ihre aktuelle Verwandlung kommt gut an und zeigt einmal mehr ihre Wandelbarkeit.

Abseits ihrer Haar-Experimente bleibt Emma privat wie auch beruflich im Mittelpunkt. Als Tochter von Kelly Cunningham und Nichte von Schauspiel-Ikone Julia Roberts (57) stand sie bereits in jungen Jahren im Rampenlicht. Dennoch gilt sie nicht nur als Teil einer prominenten Familie, sondern hat sich längst als eigenständige Größe im Showbusiness etabliert. Emma, die regelmäßig ihre modischen Vorlieben auf Instagram teilt, trat zudem im Oktober 2024 beim Event der Luxus-Resale-Plattform Fashionphile auf, für die sie zuvor als Markenbotschafterin vorgestellt worden ist. Ihr Sinn für Stil und ihre Freude an Veränderungen sorgen immer wieder für Gesprächsstoff – von Haarfarben bis hin zu ikonischen Outfits!

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

