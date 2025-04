Emma Roberts will ihre Mama zu "Real Housewives" schicken

Emma Roberts (34) hat für eine Überraschung gesorgt, als sie verriet, dass sie ihre Mutter Kelly Cunningham gerne in der Reality-Show Real Housewives sehen würde. Während eines Interviews mit The Rundown auf dem Revolve Festival, das am ersten Coachella-Wochenende stattfand und unter anderem Auftritte von Cardi B (32), Lil Wayne (42) und Tyga (35) bot, erzählte die Schauspielerin, sie habe bereits Gespräche mit ihrer Mutter darüber geführt. Kelly sieht sich selbst allerdings nicht in der schillernden TV-Welt. "Ich habe ihr gesagt, dass sie perfekt wäre, weil sie die Dinge einfach sagt, wie sie sind", erklärte Emma und fügte hinzu, dass ihre Mutter bisher dennoch hartnäckig ablehne.

Emma erklärte zudem, dass Kelly in der Vergangenheit schon einmal informell angesprochen wurde, sich der Show anzuschließen. "Sie ist schwer zu bekommen", resümierte Emma, die Kellys unverblümte Art als perfekte Ergänzung zum berühmten "Real Housewives"-Drama einschätzt. Von einer Teilnahme ihrer berühmten Tante Julia Roberts (57) hingegen ist keine Rede – diese überlässt sie lieber der Schauspielwelt.

Emma, deren Vater Eric Roberts ebenfalls Schauspieler ist, spricht immer wieder liebevoll über ihre Familie. Von ihrer Mutter, die sie größtenteils alleinerziehend großgezogen hat, hat Emma nach eigenen Worten besonders viel Bodenständigkeit mit auf den Weg bekommen. Gerade deshalb findet sie den Gedanken spannend, ihre Mutter in einer Reality-Show zu sehen. Sollte Kelly tatsächlich jemals bei "Real Housewives" einsteigen, wäre sie sicher ein unerschütterlicher Charakter unter den sonst so dramatischen Persönlichkeiten der Serie.

Getty Images Emma Roberts mit ihrer Mutter

Instagram / dolorescatania Ein Teil des "Real Housewives of New Jersey"-Casts, Juli 2024

