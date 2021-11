Die letzten Talente für die Halbzeitshow stehen fest. In diesem Jahr ging Das Supertalent mit neuen Juroren und zahlreichen talentierten Künstlern und Künstlerinnen wieder an den Start. Neben den Ehrlich Brothers, Chantal Janzen und Michael Michalsky (54) gesellte sich heute Sophia Thomalla (32) als Gastjurorin dazu. Nach dem finalen Jury-Casting ist nun klar: Diese Kandidaten schafften es letztendlich eine Runde weiter und haben jetzt eine Chance aufs Finale!

Die unterschiedlichsten Künstler hatten heute die Möglichkeit, einen der begehrten Plätze für das Halbfinale zu ergattern. "Es sind so viele tolle Talente, aber leider nur noch so wenig Platz fürs Live-Halbfinale", resümierte Moderatorin Lola Weippert (25) das Geschehen. Aus acht Acts, denen die Juroren erst ein Ja gaben, mussten sie am Ende die Hälfte eliminieren. Zu den glücklichen Halbfinalisten zählen die Gewinnerin des Goldenen Buzzers Vitoria, Artistin Liliya, Künstler Hara, Echo-Mann Afonso Rodrigues und Zauberer Kevin Quantum.

Und wie geht es nun weiter? Übernächsten Samstag treten die ersten Teilnehmer im Halbfinale an. Dort versuchen sie dann erneut zu überzeugen, um eins der begehrten Tickets ins Finale zu ergattern. Mit ihrem Können wollen dann diese potenziellen Supertalente imponieren: der Tänzer Chris Cross, das Männerballett Finsterwalde, die Sängerin Agnieszka Szkudlarek und die Wunderpianistin Helena Berlinghof. Außerdem am Start die Musiker Les Fo'Plafonds, Hip-Hop-Magier Jannick Holste, der Straßenzauberer Keiichi Iwasaki, die Bauchrednerin Luise Fuhr, der Body-Painter Johannes Stötter und der Mentalist Marco Miele.

Das Supertalent, RTL Vitoria Bueno bei "Das Supertalent"

RTL / Stefan Gregorowius Liliya Turkeieva, "Das Supertalent"-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Lola Weippert und Chris Tall beim Moderieren

Freut ihr euch schon auf das erste Halbfinale? Ja, total! Nee, noch nicht so. Abstimmen Ergebnis anzeigen



