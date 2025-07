Männliche Escorts fürchten nach P.-Diddy-Prozess um Zukunft

Der Prozess gegen P. Diddy (55) hinterließ bei allen Beteiligten Spuren. Die befragten männlichen Escorts bangen jetzt sogar um ihre Arbeit. Einer der Betroffenen erzählt gegenüber TMZ, seit dem Prozess habe sich sein Verhalten bei der Arbeit verändert. "Es gibt eine Angst in der Branche wegen dem, was in dem Prozess mit Diddy passiert ist, und das verändert mein Vorgehen bei der Arbeit", erklärt der Mann. Kunden wähle er jetzt sorgfältiger und vor allem strenger aus, um sich vor einer öffentlichen Bloßstellung zu schützen. Zudem befürchte er, dass es nach dem Prozess schwieriger für ihn werden wird, vertrauensvolle Verbindungen zu den Kunden aufzubauen – das allerdings sei unerlässlich für eine sexuelle Begegnung.

Ganz ähnliche Bedenken äußert auch Sharay Hayes, der als "The Punisher" in der Szene des sogenannten exotischen Tanzes bekannt ist. Der Tänzer war einer der Hauptzeugen im Prozess gegen Diddy und erkenne nun, dass Escorts immer mehr mit ängstlicher Vorsicht agieren. "Escorts müssen jetzt vorsichtiger damit umgehen, wie sie sexuelle Begegnungen arrangieren", erklärt er dem Magazin. Viele haben laut Sharay auch Angst, belastendes Material könne veröffentlicht werden. Er beobachte, dass Gespräche mit Kunden zu schnell, zu intensiv und persönlich werden. Obwohl er selbst durch den Prozess an Bekanntheit gewann und nun mehr Angebote erhalte, sei er auch vorsichtig: "Du weißt nie, wer am Ende der anderen Leitung ist."

P. Diddy stand unter anderem wegen des Vorwurfs, Sexarbeiter illegal über Staatsgrenzen geschafft zu haben, vor Gericht. Nach wochenlangen Verhören steht die Verhandlung jetzt beinahe vor einem Abschluss. Die Jury sprach den Rapper bereits in zwei von fünf Punkten schuldig. In den kommenden Monaten soll das Strafmaß festgelegt werden. Entscheidend dafür ist ein Interview mit dem 55-Jährigen, in dem er sich seinem Bewährungshelfer öffnen wird. Dabei soll festgestellt werden, wie ernst Diddy seinen Fall tatsächlich nimmt und ob er möglicherweise sogar Reue zeigt – ein unverfälschtes Bild seiner Persönlichkeit außerhalb des Glamours. Seine Verteidigung plädiert derzeit auf ein mildes Strafmaß mit einer Haftstrafe von 21 bis 27 Monaten, während die Staatsanwaltschaft 51 bis 63 Monate Gefängnis fordert.

Getty Images P. Diddy, Rapper

ZUMA Press / MEGA P. Diddy bei der Met Gala 2017

