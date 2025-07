"Erschreckend ausgesehen": So hart wird "7 vs. Wild"-Urwald

Dass es die härteste 7 vs. Wild-Staffel überhaupt wird, wurde bei fast jeder Staffel gesagt. Doch diesmal scheint es wirklich so zu sein. Im Süden Kolumbiens werden die Kandidaten zum ersten Mal im tiefsten Dschungel, umgeben von allerlei Gefahren, ausgesetzt. Was das mit den Abenteurern machte, war ihnen bei der Rückkehr deutlich anzusehen, so Produzent André Schubert zu ingame. "[Es war] erschreckend, wie die Teilnehmer aussahen", teasert er im Interview an. Was genau sie erlebten, werden die Fans erst mit der Ausstrahlung sehen. Angesichts der zahlreichen tödlichen Tiere und Pflanzen sowie der realistischen Gefahr durch Krankheiten steht für André fest: "Es war auf jeden Fall die mit Abstand gefährlichste Staffel aller Zeiten."

In den Dschungel ziehen Survival-Experte Joe Vogel, Streamerin Fibii (19), Abenteurer David Leichtle, Moderatorin Janine Michaelsen, Leichtathletik-Profi Imke Salander, YouTuber Lucas Michels und TikToker Kris Grippo. Da unter den Kandidaten wohl die wenigsten ernst zu nehmende Survival-Erfahrung haben, gab es vorab eine intensive Schulung von Profis. Die größte Herausforderung sei aber nicht nur die permanente Bedrohung durch Schlangen, Spinnen oder Kaimane – die psychische Belastung könne ebenfalls hoch sein. Das Sicherheitskonzept ist laut André aber extra ausgeklügelt und berücksichtigt sämtliche Faktoren. Tatsächlich seien die Sicherheitsmaßnahmen in der fünften "7 vs. Wild"-Staffel die bisher aufwendigsten.

In dieser Staffel müssen sich die Fans des Survival-Formats auf einige Veränderungen gefasst machen. Immerhin handelt es sich um die erste Staffel, an der Serienschöpfer Fritz Meinecke (36) nicht mehr beteiligt ist. Das bestätigte der YouTuber bereits Mitte Juni in seiner Instagram-Story: "Ja, die Spekulationen stimmen. Ich bin raus bei '7 vs. Wild'." Gleiches gelte auch für seine Teamkollegen. Entgegen manchen Spekulationen stellte Fritz aber direkt klar, dass es hinter den Kulissen "keinen Ärger" gegeben habe. Die Fans zeigten sich dennoch enttäuscht und manche kündigten sogar an, das Format boykottieren zu wollen. Im Netz sammelten sich Kommentare wie "Fritz ist raus? Nee, dann werde ich es nicht mehr schauen" oder "Ohne Fritz, ohne mich."

