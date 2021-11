Wie viel Verantwortung trägt Travis Scott (29) für den Tod von neun Menschen? Bei dem Astroworld-Festival des Rappers kam es zu einer Massenpanik, bei der Zuschauer nicht nur schwer verletzt wurden, sondern auch starben. Inzwischen wird juristisch gegen den Musiker vorgegangen. Die Ankläger werfen Travis unter anderem Fahrlässigkeit vor. Doch hätte der 29-Jährige die schlimme Tragödie tatsächlich verhindern können? Jetzt sagt Travis' Sprecherin: Er habe nur zum Teil auf die Geschehnisse Einfluss nehmen können.

"Die Vorstellung, dass Travis die Möglichkeit hatte, das Konzert zu stoppen, ist lächerlich", stellte Travis' Sprecherin Stephanie Rawlings-Blake in der CBS Morning Show klar. Um ein Konzert zu unterbrechen, liege ein konkreter Einsatzplan vor, der nur von dem Produzenten und dem Konzertverantwortlichen in die Wege geleitet werden könne. Der "Goosebumps"-Interpret soll gar nicht dazu autorisiert gewesen sein, Maßnahmen zu ergreifen, um die Massenpanik unter Kontrolle zu kriegen, ließ Stephanie verlauten.

Dennoch heißt es in Klagen, in die unter anderem TMZ Einsicht hatte, dass Zuschauer Travis vorwerfen, dass er bewusst dazu beigetragen haben soll, die Menge so anzustacheln, dass die Massenpanik ausbrach. Zuschauer sollen mehrfach gefleht haben, dass man die Show zu unterbreche. Wer die Verantwortung dafür trägt, dass das Konzert viel zu spät beendet wurde, wird weiterhin geklärt.

Getty Images Travis Scott beim Astroworld-Festival, 2019

Getty Images Astroworld-Festival, 2019

Getty Images Rapper Travis Scott

