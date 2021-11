Wann realisierte Travis Scott (29), was auf seinem Konzert passiert ist? Bei dem Astroworld-Festival, welches der Rapper ins Leben gerufen hatte, geschah vor ein paar Tagen etwas Schreckliches: In der Menge entstand eine Massenpanik, bei der neun junge Menschen ihr Leben verloren. Das Konzert ging aber noch über eine halbe Stunde weiter. Der Rapper wurde daraufhin beschuldigt, die Menge aufgestachelt zu haben, anstatt zu helfen. Nun behauptet sein Anwalt aber: Travis war sich des Ausmaßes seines Auftritts erst am nächsten Morgen bewusst!

Gegenüber MailOnline betonte Ed McPherson, Travis' Anwalt, dass der Musiker den Ernst der Lage in dem Moment überhaupt nicht begreifen konnte. "Er ist dort oben und versucht zu performen. Er kann nicht wissen, was da unten passiert. [...] Travis hat das ganze Ausmaß erst am nächsten Morgen wirklich verstanden. Er wusste wirklich nicht, was da passiert", beteuert der Anwalt.

Der Krankenwagen habe außerdem mehr wie ein Golfcart mit Lichtern ausgesehen. "Wenn er da oben auf der Bühne steht und um ihn herum Lichter sind und er Ohrstöpsel mit lauter Musik im Ohr hat, kann er nichts hören. Er kann auch nichts sehen", fuhr der Anwalt fort.

Instagram / kyliejenner Travis Scotts Konzert bei Astroworld 2021

Getty Images Travis Scott bei den MTV Video Music Awards in New York, September 2021

Getty Images Travis Scott, August 2019

