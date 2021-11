Dylan Arnold (27) spielte unter anderem schon in der erfolgreichen After-Filmreihe mit – den meisten dürfte der Schauspieler aber vermutlich aus der dritten Staffel der Serie You in Erinnerung geblieben sein. Darin spielt er den Nachbarsjungen der beiden Hauptcharaktere Joe Goldberg und Love Quinn. Im Laufe der Serie entwickelt der Student Gefühle für seine mordlustige Nachbarin. Seine vielen Fans finden ihn auf jeden Fall megahot.

Zur Beruhigung der erwachsenen Zuschauer: Dylan ist anders als seine Rolle Theo Engler kein 19-jähriger Student mehr. Der Amerikaner ist in Wirklichkeit 27 Jahre alt und steht bereits seit mehreren Jahren als professioneller Schauspieler vor der Kamera. Einige "You"-Fans wünschten sich tatsächlich, dass Dylans Figur in der Serie mit Love durchbrennt: "Ich mochte sie so gerne zusammen, mir war ganz egal, wie falsch es war", betonte eine Userin auf Instagram.

In der Netflix-Produktion klappte es am Ende zwar nicht zwischen den beiden, doch tatsächlich scheint im echten Leben etwas zwischen Dylan und der Love-Darstellerin Victoria Pedretti (26) zu laufen. Die Schauspieler wurden erst vor wenigen Tagen gemeinsam beim Einkaufen in Los Angeles gesehen. Bisher äußerten sie sich jedoch noch nicht zu den Gerüchten um eine mögliche Beziehung.

MEGA Schauspieler Dylan Arnold

Getty Images "You"-Star Dylan Arnold bei den People's Choice Awards 2019

Getty Images "You"-Star Victoria Pedretti

