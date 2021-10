Hat es zwischen Victoria Pedretti (26) und Dylan Arnold (27) gefunkt? Die beiden Schauspieler waren zuletzt in der dritten Staffel der erfolgreichen Netflix-Produktion You zu sehen. In der Psychothriller-Serie verdrehte Victorias Figur Love Quinn ihrem Nachbarsjungen, der von Dylan gespielt wird, ganz schön den Kopf. Jetzt fragen sich viele Fans, ob es zwischen den beiden Darstellern auch im echten Leben knistert.

Die Chemie zwischen Victoria und Dylan in der Serie kam bei Fans anscheinend gut an, denn im Netz fingen sie bereits kurz nach der Veröffentlichung der dritten Staffel an, über deren Beziehung im echten Leben zu spekulieren. Bisher hüllten sich die Darsteller jedoch in Schweigen – ein Insider soll jedoch verraten haben, dass wirklich etwas zwischen den beiden läuft. Das berichtet Journal. Victorias Serienfigur ist zwar sieben Jahre älter als der 19-jährige Student, doch im echten Leben ist tatsächlich Dylan der Ältere der beiden – die Schauspielerin ist 26 und ihr Co-Star 27 Jahre alt.

Auf Twitter zeigten sich Fans sichtlich überrascht aufgrund des wahren Alters der "You"-Darsteller: "Was mich verrückt macht, ist, dass Dylan Arnold älter als Victoria Pedretti ist, aber in der Serie haben sie einen fast zehnjährigen Altersunterschied", erklärte ein Zuschauer. Dennoch scheinen Supporter der Serie nicht abgeneigt von der Idee zu sein, dass die beiden Stars ein Paar sein könnten. "Ich bin überglücklich, dass Victoria und Dylan zusammen sind", verkündete ein User.

Getty Images "You"-Star Victoria Pedretti bei den MTV Movie and TV Awards 2019

Getty Images Dylan Arnold bei der Premiere von "Halloween Kills", 2021

Netflix Victoria Pedretti, "You"-Darstellerin

