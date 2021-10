Am 15. Oktober veröffentlichte Netflix die dritte Staffel ihres Psychothriller-Serienhits You. Neben Penn Badgley (34) und Victoria Pedretti (26) ist auch Dylan Arnold Teil des Casts der aktuellen Staffel. In seiner Rolle als Theo Engler verdrehte der Schauspieler nicht nur Serienfigur Love Quinn mächtig den Kopf. Welche drei Fakten ihr daher unbedingt über den 27-Jährigen kennen solltet, hat Promiflash für euch zusammengetragen:

1. Dylan spielte bereits an der Seite von Jamie Lee Curtis (62)

Die Figur des Theo Engler ist für Dylan definitiv nicht die erste Schauspielerfahrung. Der 27-Jährige war bereits an der Seite von Jamie Lee Curtis in den Horrorfilmen "Halloween" und "Halloween Kills" zu sehen. Auch den Fans der "After"-Filmreihe sollte er bekannt sein, denn für diese schlüpfte er in die Rolle des Noah Porter.

2. Er wollte eigentlich eine andere Rolle im Serienhit "You" haben

Dylan versuchte sein Glück bereits bei der ersten Staffel – damals sprach der Frauenschwarm für die Figur Joe Goldberg vor, bekam jedoch eine Absage. Davon ließ er sich allerdings nicht entmutigen und startete einen zweiten Versuch. Für Staffel zwei hatte er es auf die Rolle des Forty Quinn abgesehen, doch auch das sollte nicht klappen.

3. Dylan ist ein totaler Familienmensch

Seinen Instagram-Account nutzt der Schauspieler gerne, um seinen Familienmitgliedern süße Liebesbotschaften zu widmen. Ob Geburtstage, Muttertag oder Vatertag – Dylan lässt es sich nicht nehmen, der Welt zu zeigen, wie nahe er seinen Verwandten steht und wie sehr er diese liebt.

Getty Images Dylan Arnold bei der Premiere von "Halloween Kills", 2021

Instagram / dylanheyarnold Dylan Arnold, Schauspieler

Getty Images Dylan Arnold bei der Premiere von "After", 2019

Instagram / dylanheyarnold Dylan Arnold, Schauspieler

