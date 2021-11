Gehen Victoria Pedretti (26) und Dylan Arnold (27) etwa längst gemeinsam durchs Leben? In der dritten Staffel der Netflix-Serie You kommen sich die beiden Schauspieler bereits näher: Obwohl Victoria in ihrer Rolle als Love Quinn bereits Mann und Kind hat, kann sie ihrem deutlich jüngeren Nachbarn Theo nicht widerstehen. Ein Insider behauptete, die beiden sollen auch privat ein Paar sein – jetzt wurden die zwei sogar gemeinsam gesichtet!

Auf Paparazzibildern, die Page Six vorliegen, sind die beiden nun zusammen bei einem Wocheneinkauf am vergangenen Sonntag in Los Angeles zu sehen. Das Duo wirkte bei seinen Erledigungen äußerst vertraut. Während Dylan eine Packung mit Küchenrollen und die Einkaufstüte schleppte und Victoria das Tragen des Waschmittels übernahm, gönnten sich die zwei samt Mundschutz im Gesicht noch jeweils einen Kaffee im Plastikbecher.

Ob es zwischen den beiden im realen Leben etwa auch noch gefunkt hat? Bisher äußerten sich sowohl Victoria als auch Dylan nicht zu den Gerüchten um eine vermeintliche Beziehung. Dass sich die beiden Schauspielkollegen allerdings äußerst gut verstehen, können sie wohl spätestens nach diesen Aufnahmen nicht mehr leugnen.

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX © 2021 Penn Badgley und Victoria Pedretti in "You"-Staffel drei

Getty Images "You"-Star Victoria Pedretti bei den MTV Movie and TV Awards 2019

Getty Images Schauspieler Dylan Arnold bei der Premiere von "After"

