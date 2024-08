Dylan Arnold schwärmt von Dreharbeiten mit Natalie Portman

Dylan Arnold (30) hätte sich bei den Dreharbeiten zur Miniserie "Lady in the Lake" wohl keinen besseren Co-Star als Natalie Portman (43) wünschen können. Im Interview mit Us Weekly gibt er preis, was er besonders an seiner Schauspielkollegin schätzt. Während ihrer gemeinsamen Zeit am Set habe Dylan die Möglichkeit gehabt, die "Black Swan"-Darstellerin kennenzulernen. "Natalie ist eine so wunderbare [und] unterstützende Schauspielerin, dass sie einem so viel gibt – selbst wenn sie nicht vor der Kamera steht", betont der "Oppenheimer"-Star und fügt hinzu: "Sie hat dieses Projekt auf diese wunderbare Weise zum Leben erweckt."

Die Szene, in der Natalies Charakter Maddie Dylans Rolle Stephen im Gefängnis besucht, sei dem "After Passion"-Darsteller ganz besonders im Kopf geblieben. Die Regisseurin habe dem Cast viele Stunden zur Verfügung gestellt, um sich vollständig in die Szene hineinversetzen zu können. "Für mich als Schauspieler ist es ein Traum, dass ich mich nicht unter Druck gesetzt fühle, es richtigzumachen, dass ich auch nicht versuche, es perfekt zu machen, sondern einfach alles ausprobiere", erzählt Dylan und verrät, dass auch Natalie diese Einstellung mit ihm teile. Der 30-Jährige habe sich nicht mehr so frei in seiner schauspielerischen Umsetzung gefühlt, seit er am College sein Schauspielstudium absolvierte.

Trotz ihres vollen Terminkalenders fand Natalie auch Zeit, als Zuschauerin bei den Olympischen Sommerspielen in Paris zu glänzen. Die Thor-Darstellerin saß in einem stilvollen gelben Zweiteiler im Publikum und feuerte die amerikanische Turnerin Simone Biles (27) beim Frauenfinale in der Disziplin künstlerische Gymnastik an. Nach dem Sport-Event nahm sich Natalie noch Zeit für etwas Kultur in der französischen Hauptstadt. Auf Instagram zeigte die 43-Jährige einen Einblick in ihren Besuch mit einer Freundin im Louvre-Museum.

Getty Images Der Cast von "Lady in the Lake" im Juli 2024

Getty Images Natalie Portman bei Olympia in Paris 2024

