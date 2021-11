Sarah Bird verfolgt ein großes Ziel! Die australische Musikerin hat sich erst vor wenigen Jahren dazu entschieden, ihre Karriere in Deutschland anzukurbeln. Die Brünette landete in Berlin und konnte sich von der Hauptstadt nicht mehr losreißen. Zunächst musste Sarah aber klein anfangen und sich als Straßenmusikerin durchschlagen. Jetzt hat sich das geändert: Die Sängerin hat einen Song bei einem Elektro-Label veröffentlicht und hofft auf den großen Durchbruch.

"Ich habe gerade einen Song rausgebracht – 'Follow Me' einen Elektro-House-Track. Ich hoffe, die Kooperationen im Elektronik-Business helfen mir dabei, in die Charts zu kommen, meine Stimme nach außen zu tragen und mehr an meiner eigenen Musik zu arbeiten", erzählte die Songwriterin Promiflash im Rahmen der Halloweenparty von Xenia Prinzessin von Sachsen (35). Zwar sei sie eigentlich nicht in dem Genre zu Hause, sondern konzentriere sich mehr auf sanfte Klänge zu Gitarrenmusik – allerdings habe sie durchaus Gefallen daran gefunden. "Es war etwas, worüber ich nie nachgedacht habe, aber jetzt liebe ich es", freute sich Sarah.

Was für die Wahl-Berlinerin besonders schwer ist: Aufgrund der aktuellen Situation ist es ihr quasi unmöglich, ihrer Familie in Australien zu besuchen. Die hat aber Verständnis dafür, dass Sarah in Europa ihren Traum lebt. "Ich habe das Glück, eine Familie zu haben, die mich unterstützt und ermutigt, meine Träume zu verwirklichen. Ich vermisse sie, aber sie wissen, dass ich hier mein Ding mache", stellte sie klar.

Erin Black Sängerin Sarah Bird

Sonstige Musikerin Sarah Bird

Erin Black Sängerin Sarah Bird

