Anne Wünsche (30) hat einen weiteren Wochenwechsel hinter sich! Ende Oktober machte die Influencerin die Nachricht öffentlich, dass sie ein Kind mit ihrem Freund Karim El Kammouchi (32) erwartet – für die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist es Baby Nummer drei. Das Besondere an der Verkündung: Anne war damals noch sehr früh dran! Ihr erstes Ultraschallbild postete sie in Woche sechs. Mittlerweile ist Anne in der achten angekommen – und gab ihren Followern nun ein Update!

"Mein Baby hat jetzt eine Größe von einer Himbeere. Ist das süß! Das ist total krass. Vor zwei Wochen war es noch ein Sesamkorn und jetzt ist es einfach eine Himbeere", freute sich die werdende Dreifachmama in ihrer Instagram-Story. Noch will Anne aber nichts für die Schwangerschaft oder das Baby kaufen – die Angst vor einer möglichen Fehlgeburt ist noch zu groß. "Für mich ist einfach alles noch viel zu zeitig. Ich möchte sowieso bis zur zwölften Woche abwarten."

Wenn die Berlinerin aber doch mal schwach wird und den einen oder anderen Klamottenkauf tätigt, denkt sie aber schon ein bisschen weiter: "Dann gucke ich immer, dass es irgendetwas Lockeres ist, wo auf jeden Fall später noch der Bauch reinpassen sollte. Aber keine Umstandsmode. Die habe ich noch nie getragen", schloss sie ab. Wie findet ihr es, dass Anne mit ihrer Schwangerschaft so öffentlich umgeht? Stimmt ab.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit einem Ultraschallbild

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de