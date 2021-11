Gegen Diego Maradona (✝60) werden posthum schwere Anschuldigungen laut. Der ehemalige Fußballer ist im November des vergangenen Jahres im Alter von 60 Jahren gestorben. Zunächst hieß es, er sei den Folgen eines Herzinfarkts erlegen. Mittlerweile wird seinem Ärzteteam jedoch fahrlässige Tötung vorgeworfen, da Fehler in der Versorgung passiert sein sollen. Neben Diegos Todesumständen sorgen nun aber auch mutmaßliche Geschehnisse zu seinen Lebzeiten für große Aufmerksamkeit: Eine Frau behauptet, als Teenie von ihm vergewaltigt worden zu sein.

Im Interview mit Infobae erzählte Mavys Alvarez Rego, dass sie im Alter von 16-Jahren mit dem damals 40-Jährigen eine missbräuchliche Beziehung eingegangen sei. Unter anderem berichtet sie davon, auf Kuba von Diego in einem Hotelzimmer eingeschlossen worden zu sein, um Sex mit ihm zu haben. "Maradona hielt mir den Mund zu, damit ich nicht schreien würde, also sagte ich nichts. Er hat mich missbraucht", erinnerte sich die Blondine an einen weiteren Vorfall. Ihre Mutter sei währenddessen sogar vor Ort gewesen, habe an die Tür geklopft und geweint, aber Diego habe nicht aufgemacht. Vorfälle wie dieser haben sie auch psychisch sehr belastet: "Ich hatte Angst um mein Leben. Ich habe sogar mehrmals darüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen." Darüber hinaus behauptet Mavy, dass der Sportler ihr gegenüber mehrmals handgreiflich geworden sei. Außerdem hatte er angeblich gefordert, dass sie sich die Brüste vergrößern lässt und mit ihm zusammen Alkohol und Drogen konsumiert.

Mavy möchte mit ihrer vermeintlichen Geschichte andere Menschen warnen. Dass sie diese genau jetzt öffentlich gemacht hat, begründet sie darin, dass ihre Tochter gerade 15 geworden und damit in einem ähnlich Alter wie sie damals sei.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

