Ein seltener Anblick für die Fans von Regé-Jean Page. In seiner Rolle des Simon Basset, dem Duke of Hastings, ließ der Schauspieler in der ersten Staffel von Bridgerton die Herzen vieler Zuschauerinnen höherschlagen – allerdings mussten diese zuletzt stark sein: Im September gab der Serienstar auf dem Red Carpet das Pärchendebüt mit seiner Partnerin Emily Brown. Gemeinsame Auftritte und Fotos von Regé-Jean und der Fußballerin haben jedoch Seltenheitswert: Jetzt besuchten die zwei zusammen eine Premiere.

Fotografen lichteten die Turteltauben bereits auf dem Weg zur Premiere von "The Tragedy Of Macbeth" im Rahmen des Londoner Film Festivals zusammen ab. Die beiden schienen in ein angeregtes Gespräch vertieft zu sein und schauten sich intensiv an. Während der 31-Jährige gut von den Kameras eingefangen werden konnte, schaffte es seine Liebste nur knapp auf den Schnappschuss. Lediglich ihr Kopf ist am Bildrand zu erkennen. Auf das gemeinsame Posieren auf dem Red Carpet haben die Sportlerin und der Netflix-Star aber offenbar verzichtet. Auf weiteren Bildern von dem Event sind die zwei lediglich zusammen mit anderen Gästen zu sehen.

Allerdings zeigen einige Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, dass Regé-Jean die Blondine während der Premiere kaum aus den Augen gelassen hatte. Eine Aufnahme zeigt beispielsweise, wie der Brite Emily behutsam eine Hand auf die Schultern legt. Beim Verlassen des Events telefonierte der Schauspieler zwar, ließ es sich aber auch währenddessen nicht nehmen, den Arm um seine Partnerin zu legen.

