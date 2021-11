In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde mal wieder Glanz und Glamour versprüht! Bei den diesjährigen American Music Awards gab sich die Crème de la Crème des Musikbusiness die Klinke in die Hand. Kein Wunder, dass sich alle Musiker und Stars für diesen besonderen Abend ganz besonders in Schale geworfen haben. Promiflash zeigt euch die heißesten und skurrilsten Looks des Abends!

Cardi B (29) setzte gleich zu Beginn der Veranstaltung auf dem Red Carpet ein Statement. Die Moderatorin der AMAs 2021 erschien nämlich in einer schwarzen Robe mit goldener Maske und schwarzem Schleier. Im Laufe des Abends überraschte sie dann noch in einem neongrünen Kleid, einer riesigen Federkonstruktion und einem weißen Gewand. Weitere Hingucker der Veranstaltung waren Olivia Rodrigo (18), Winnie Harlow (27) und JoJo Siwa. Die drei setzten jeweils auf sehr unterschiedliche, aber dennoch ziemlich elegante Roben.

Obwohl Jennifer Lopez (52) nicht über den roten Teppich flanierte, gehörte sie ebenfalls zu den Fashion-Highlights der AMAs. Während die 52-Jährige ihren neuen Song "On My Way" performte, trug sie ein cremefarbenes Tüllkleid mit passendem Kopfschmuck. Ihren romantischen Look rundete sie mit glitzernden Pumps ab.

