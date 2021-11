Will Jay bei Adam sucht Eva wirklich die große Liebe finden? Der einstige Temptation Island V.I.P-Verführer gehört aktuell zum Cast der Nackt-Sendung. Völlig hüllenlos flirtete der Stripper dort bereits mit Kandidatin Giuliana Farfalla (25) – sogar zum Kuss kam es zwischen den beiden. Doch hat der Blondschopf in der Show wirklich ernste Absichten? Dessen Ex Roxy ist sich da nicht so sicher...

Im Promiflash-Interview gab die Verflossene des Leipzigers eine klare Einschätzung ab. Geht es nach der ehemaligen "Temptation Island V.I.P"-Kandidatin, ist Jay im Paradies nicht auf der Suche nach seiner Traumfrau! "Ich denke nicht, dass Jay dort ist, um seine wahre Liebe zu finden. Ich denke, da geht es viel auch darum, gesehen zu werden!", erklärte sie. Roxy deutete zudem an, sie habe im Netz mitbekommen, dass ihr Ex eigentlich so gut wie in festen Händen sei.

Für Roxy steht außerdem auch fest: Hinter dem schnellen Flirt von Jay und Giuliana steckte Taktik. "Ich habe damit gerechnet, weil er nicht gleich wieder rausfliegen wollte wegen Inaktivität", vermutete sie. Was meint ihr: Sucht Jay bei "Adam sucht Eva" die große Liebe oder nur den Fame? Stimmt unten ab.

"Adam sucht Eva" immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, außerdem im Anschluss sieben Tage sowie vorab drei Tage auf RTL+ verfügbar.

Anzeige

RTLZWEI/Christoph Kassette Jay, "Adam sucht Eva"-Teilnehmer 2021

Anzeige

RTL Roxy und Jay bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, "Ex on the Beach"-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de