Bei Adam sucht Eva geht es endlich zur Sache! In der Datingshow dürfen die Kandidaten wirklich nicht schüchtern sein, denn sie lernen sich die ganze Zeit völlig nackt kennen. Bei den schönen Körpern ist es nicht verwunderlich, dass manche Eva mit so manchem Adam schon auf Tuchfühlung gegangen ist. Nachdem die Singles Koki und Jasmin für den ersten Kuss der Staffel gesorgt hatten, legten Jay und Giuliana Farfalla (25) nach. Eines vorweg: Es ging stürmisch zu!

Als Jay und Giuliana ungestört waren, zögerte der Ex-Temptation Island V.I.P.-Verführer nicht lange. Er schnappte sich die Blondine und drückte ihr einen dicken Schmatzer auf, der sich in einen leidenschaftlichen Kuss verwandelte. "Es war ein bisschen spontan, aber die Situation hat gepasst", freute sich der Hottie im Nachhinein über seine süße Verführung. Auch Giuliana schwärmte von dem Muskelmann: "Ich fühle mich wohl mit ihm, ich brauche viel körperlichen Kontakt, ich genieße es."

Zuvor hatten sich Jay und Giuliana auf einem Einzeldate näher kennenlernen dürfen. Bei diesem kam es jedoch nicht zu einem Austausch von Körperzärtlichkeiten. Doch schon da schien die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Gefallen an dem Ex von Roxy gefunden zu haben. "Jay ist ein toller Mann", schwärmte die Beauty.

"Adam sucht Eva" ab dem 15. November immer montags um 20:15 Uhr auf RTLZWEI und auf RTL+.

RTLZWEI Giuliana Farfalla, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

RTLZWEI Jay bei "Adam sucht Eva"

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

