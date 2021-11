Eine Versöhnung scheint hier wohl erst einmal nicht in Sicht. Zwischen Melanie Müller (33) und Mike Blümer entbrennt gerade ein Rosenkrieg. Nachdem sich die Sängerin gerade erst mit einem anderen Mann an ihrer Seite gezeigt hatte – laut eigener Aussage nur ein guter Freund – machte ihr Mann das Eheaus offiziell. Mike befindet sich gerade in der Karibik. Über die Beweggründe für diesen Urlaub sind sich die beiden Parteien allerdings uneinig. Jetzt kommt raus, dass Mike die Beziehung zu seiner Frau noch gar nicht abgeschrieben hatte.

Gegenüber Bild behauptete Melli, dass die Reise in die Dominikanische Republik eigentlich für sie und Mike geplant gewesen wäre. Ihr Mann verließ die gemeinsame Heimat Mallorca allerdings ohne sie. Der 56-Jährige stellt das Ganze nun anders dar: "Mein angeblicher 'Urlaub' war nicht für uns beide geplant, wie Melanie berichtet." Der räumliche Abstand habe einer Beruhigung zwischen den Eheleuten dienen sollen.

"Ich war bereit, unserer Ehe noch eine Chance zu geben. Es stand im Vorhinein fest, dass ich allein fliege", betont Mike. Dieses Vorhaben will der Glatzkopf nun aber nicht mehr umsetzen. Nachdem er die Fotos Melanies händchenhaltend mit einem anderen Mann gesehen hatte, stellte er klar: "Nach dieser Aktion gibt es für mich definitiv kein wir mehr. Meine Geduld ist am Ende."

Getty Images Mike Blümer

Ukas,Michael / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer beim Semper Opernball, 2015

SAT.1 Melanie Müller, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

