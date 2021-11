Hinter Kristen Hayes liegen ziemlich harte Monate. Im vergangenen August machte die traurige Nachricht die Runde, dass der Eishockeyspieler Jimmy Hayes an einer Überdosis verstorben sei. Rund acht Jahre lang war der Sportler gemeinsam mit seiner Frau durchs Leben gegangen, mit der er zudem zwei Kinder hat. Anlässlich der Thanksgiving-Feiertage zeigte sich Kristen nun sehr dankbar für ihre beiden Söhne.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die brünette Schönheit nun eine Reihe an Bildern, die sie mit ihren zwei Söhnen Beau und Mac zeigten. Während die kleine Familie auf dem ersten Foto noch gemeinsam vor einem Weihnachtsbaum posierte, scherzte die Mama in den anderen Aufnahmen ausgelassen mit ihrem Nachwuchs herum. "Ich bin so dankbar für diese beiden", schrieb Kristen schlicht zu den Schnappschüssen. In den Kommentaren teilten die Follower der 32-Jährigen anschließend mit, wie schön das Bild des Trios sei.

Bereits Ende August hatte die Fitness-Liebhaberin im Netz ihre Trauer über den Verlust des 31-Jährigen zum Ausdruck gebracht. Zu einigen gemeinsamen Fotos hatte Kristen damals geschrieben: "Am Mittwoch haben wir Familienfotos gemacht. Ich wusste nicht, dass das die letzten Bilder unserer vierköpfigen Familie sein würden". Ihr würden die Worte fehlen, ihren Schmerz entsprechend auszudrücken, doch ihr Herz sei gebrochen.

Instagram / raising_hayes Kristen Hayes und ihr Sohn Mac im November 2021

Instagram / raising_hayes Jimmy Hayes mit seiner Familie

Instagram / raising_hayes Kristen Hayes im September 2021

